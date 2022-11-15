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Саміт G20: голова Єврокомісії фон дер Ляєн звинуватила росію у спалюванні газу

Саміт G20: голова Єврокомісії фон дер Ляєн звинуватила росію у спалюванні газу

Київ • УНН

 • 3872190 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. росія більше зацікавлена ​​у використанні свого газу як зброї - навіть якщо це означає її знищення, а не продаж - у відповідь на західні санкції проти її вторгнення в Україну, заявила у вівторок президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту G20, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

"Ми бачимо, що росія спалює свій газ, а не продає його", - заявила фон дер Ляєн під час першої сесії щорічного саміту G20 на індонезійському острові Балі, за словами дипломатів.

Раніше цього року москва припинила постачання газу до ЄС у відповідь на санкції, запроваджені у зв'язку із вторгненням рф в Україну.

За словами президента Єврокомісії, поведінка росії "створювала дефіцит на світових енергетичних ринках і викликала різке зростання цін".

Тому ЄС підтримав запровадження стелі цін на нафту, додала вона, заявивши, що це також принесе користь країнам із низьким та середнім рівнем доходу.

"Але наша найкраща відповідь на ситуацію - прискорити перехід на чисті форми енергії", - додала фон дер Ляєн.

Це "єдина відповідь як на енергетичну, так і на кліматичну кризу", і вона також відкриває величезні можливості для інших регіонів світу, зазначила голова Єврокомісії.

Тому Європа інвестує не менше ніж 4 мільярди євро (4,1 мільярда доларів) у відновлювані джерела енергії, такі як водень, протягом наступних п'яти років. За її словами, це також потягне за собою масштабні приватні інвестиції.

Голова Європейської ради Шарль Мішель, який також присутній на саміті G20, також обрушився з різкою критикою на росію, за словами учасників першої сесії саміту, звинувативши москву у використанні енергії як зброї з негативними наслідками для економіки, що відчувається не лише в Європі, а й у всьому світі.

Доповнення

На саміті на Балі росію представляє міністр закордонних справ сергій лавров, оскільки, за даними кремля, президент володимир путін не може бути присутнім нібито через брак часу.

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