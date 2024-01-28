Самый большой в мире круизный лайнер вышел в первый рейс

27 января крупнейший в мире круизный лайнер Icon of the Seas ("Икона морей") компании Royal Caribbean отправился в свой первый официальный рейс. Компания заявляет, что ее судно откроет "новую эру отдыха". Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Представитель Royal Caribbean заявил, что Icon спроектирован так, чтобы работать на 24% эффективнее, чем международный стандарт новых судов.

Лайнер отправится в семидневное путешествие по островам в тропиках. Огромный Icon of the Seas длиной 365 метров и шириной почти 50 метров имеет 20 палуб. Он может вместить 7 600 пассажиров и 2 350 членов экипажа. Стоимость билетов на него стартует от 200 до 800 тысяч гривен.

Корабль работает на природном газе, и экологи предупредили, что из него в воздух вытекает вредный метан.

Впервые после пандемии растет спрос на круизные путешествия, следующий год может стать рекордным для мировых операторов