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Найбільший у світі круїзний лайнер вийшов у перший рейс

Найбільший у світі круїзний лайнер вийшов у перший рейс

Київ • УНН

 • 52805 перегляди

Найбільший у світі круїзний лайнер "Ікона морів" компанії Royal Caribbean 27 січня вирушив у свій перший рейс, розрахований на 7 600 пасажирів. Гігантський корабель працює на природному газі, що викликає занепокоєння екологів через витоки метану.

27 січня найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas ("Ікона морів") компанії Royal Caribbean вирушив у свій перший офіційний рейс. Компанія заявляє, що її судно відкриє "нову еру відпочинку". Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Представник Royal Caribbean заявив, що Icon спроєктований так, щоб працювати на 24% ефективніше, ніж міжнародний стандарт нових суден.

Лайнер відправиться в семиденну подорож по островах у тропіках. Величезний Icon of the Seas завдовжки 365 метрів і завширшки майже 50 метрів має 20 палуб. Він може вмістити 7 600 пасажирів і 2 350 членів екіпажу. Вартість білетів на нього стартує від 200 до 800 тисяч гривень.

Корабель працює на природному газі, і екологи попередили, що з нього в повітря витікає шкідливий метан.

Вперше після пандемії зростає попит на круїзні подорожі, наступний рік може стати рекордним для світових операторів04.12.23, 16:51 • 29179 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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