Найбільший у світі круїзний лайнер вийшов у перший рейс

27 січня найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas ("Ікона морів") компанії Royal Caribbean вирушив у свій перший офіційний рейс. Компанія заявляє, що її судно відкриє "нову еру відпочинку". Про це пише Bloomberg, передає УНН.

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Представник Royal Caribbean заявив, що Icon спроєктований так, щоб працювати на 24% ефективніше, ніж міжнародний стандарт нових суден.

Лайнер відправиться в семиденну подорож по островах у тропіках. Величезний Icon of the Seas завдовжки 365 метрів і завширшки майже 50 метрів має 20 палуб. Він може вмістити 7 600 пасажирів і 2 350 членів екіпажу. Вартість білетів на нього стартує від 200 до 800 тисяч гривень.

Корабель працює на природному газі, і екологи попередили, що з нього в повітря витікає шкідливий метан.

Вперше після пандемії зростає попит на круїзні подорожі, наступний рік може стати рекордним для світових операторів