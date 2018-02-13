Саакашвили заявляет, что Польша готова оставить его на своей территории
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Отправленный вчера в Польшу экс-глава Одесской ОГА Михиел Саакашвили заявляет, что польская сторона готова предоставить ему возможность остаться на своей территории. Об этом М.Саакашвили заявил сегодня на пресс-конференции в Варшаве, передает УНН.
"Польша ответила - если я соглашусь формально, если права человека были нарушены, они меня примут", - сказал М.Саакашвили.
Напомним, 12 февраля М.Саакашвили был задержан в одном из ресторанов Киева и в рамках реадмиссии доставлен в Польшу.
В Грузии суд приговорил его к 3 годам лишения свободы и требует экстрадиции для отбывания наказания.