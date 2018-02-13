Саакашвілі заявляє, що Польща готова залишити його на своїй території
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Відправлений вчора до Польщі екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявляє, що польська сторона готова надати йому можливість залишитися на своїй території. Про це М.Саакашвілі заявив сьогодні на прес-конференції у Варшаві, передає УНН.
"Польща відповіла, – якщо я погоджусь формально, якщо права людини були порушені, вони мене приймуть", - сказав М.Саакашвілі.
Нагадаємо, 12 лютого М.Саакашвілі був затриманий в одному з ресторанів Києва і в рамках реадмісії доправлений до Польщі.
У Грузії суд приговорив його до 3 років позбавлення волі і вимагає екстрадиції для відбування покарання.