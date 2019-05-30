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Саакашвили ответил на требования Тбилиси о его экстрадиции

Саакашвили ответил на требования Тбилиси о его экстрадиции

Киев  •  УНН

 • 18133 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сомневается в том, что грузинские власти действительно хотят его экстрадиции из Украины на родину. Он заявил в четверг грузинской телекомпании "Рустави-2", что считает эти требования лишь формальностью, передаёт УНН.

"Я не понимаю, Иванишвили (лидер правящей партии "Грузинская мечта" - Бидзина Иванишвили) считает Украину низким забором? Я являюсь постоянным жителем Голландии и по миру передвигаюсь с голландскими документами. Почему Голландии не был направлен запрос о моей экстрадиции?" - сказал Саакашвили.

По словам бывшего одесского губернатора, Украина не выдает своих граждан, что неоднократно подтверждалось украинскими властями.

Он также пообещал, что сам скоро вернется в Грузию.

"Конечно, я вернусь в Грузию. В Украине пройдут парламентские выборы, мы разберемся с ситуацией, будем что-то делать. Поможем новому Президенту. Конечно, я вернусь в Грузию, я вернусь очень скоро. Все наши сторонники должны быть готовы, и наш сторонник - абсолютное большинство Грузии, и все это знают", - заявил он.

Ранее генеральный прокурор Грузии Шалва Тадумадзе заявил, что вопрос экстрадиции бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили из Украины на родину вновь должен быть поднят.

Украинские Национальные Новости

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