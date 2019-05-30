Саакашвілі відповів на вимоги Тбілісі щодо його екстрадиції

КИЇВ. 30 травня. УНН. Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі сумнівається в тому, що грузинська влада справді хоче його екстрадиції з України на батьківщину. Він заявив у четвер грузинській телекомпанії "Руставі-2", що вважає ці вимоги лише формальністю, передає УНН.