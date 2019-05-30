Саакашвілі відповів на вимоги Тбілісі щодо його екстрадиції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі сумнівається в тому, що грузинська влада справді хоче його екстрадиції з України на батьківщину. Він заявив у четвер грузинській телекомпанії "Руставі-2", що вважає ці вимоги лише формальністю, передає УНН.
"Я не розумію, Іванішвілі (лідер правлячої партії "Грузинська мрія" - Бідзіна Іванішвілі) вважає Україну низьким парканом? Я є постійним жителем Голландії і по світу пересуваюся з голландськими документами. Чому Голландії не був спрямований запит про мою екстрадицію?" - сказав Саакашвілі.
За словами колишнього одеського губернатора, Україна не видає своїх громадян, що неодноразово підтверджувалося українською владою.
Він також пообіцяв, що сам скоро повернеться до Грузії.
"Звичайно, я повернуся до Грузії. В Україні пройдуть парламентські вибори, ми розберемося з ситуацією, будемо щось робити. Допоможемо новому Президенту. Звичайно, я повернуся до Грузії, я повернуся дуже скоро. Всі наші прихильники повинні бути готові, і наш прихильник - абсолютна більшість Грузії, і всі це знають", - заявив він.
Раніше генеральний прокурор Грузії Шалва Тадумадзе заявив, що питання екстрадиції колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі з України на батьківщину знову має бути підняте.