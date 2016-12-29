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С.Йоханссон стала самой кассовой актрисой 2016 года

С.Йоханссон стала самой кассовой актрисой 2016 года

Киев • УНН

 • 9726 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Актриса Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой в мировом кинопрокате 2016 года по версии Forbes, поскольку снялась в главных ролях в кассовых фильмах года, передает УНН.

В уходящем году, фильмы с ее участием, в том числе "Капитан Америка: Гражданская война" (в украинском переводе - "Первый мститель: Противостояние") и лента братьев Коэнов "Аве Цезарь!", Вместе собрали в прокате 1,2 млрд долларов.

Партнеры С.Йоханссон по фильму "Марвел" Крис Эванс и Роберт Дауни-младший разделяют второе место с 1,15 млрд долларов каждый.

В прошлом году этот список возглавлял Крис Прэтт, а в 2014 году - Дженнифер Лоуренс.

Ежегодный список Forbes составляется на основе данных по сборам мирового кинопроката по версии сайта Box Office Mojo.

При составлении списка не учитываются финансовые показатели в прокате анимационных фильмов, где были использованы голоса известных актеров. "Наиболее кассовыми актерами" могут стать только исполнители главных ролей в фильмах.

В топ-пятерку артистов также вошли австралийская актриса Марго Робби, которая снялась в успешном, но разгромленном критиками комедийном боевике "Отряд самоубийц", который сорвал в прокате 749 млн долларов США, и Эми Адамс из "Прибытия" и "Бэтмена против Супермена".

Британская актриса Фелисити Джонс дебютировала в списке в основном благодаря новым "Звездным войнам", который вышел в прокат в этом месяце.

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