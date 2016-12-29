С.Йоханссон стала самой кассовой актрисой 2016 года
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Актриса Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой в мировом кинопрокате 2016 года по версии Forbes, поскольку снялась в главных ролях в кассовых фильмах года, передает УНН.
В уходящем году, фильмы с ее участием, в том числе "Капитан Америка: Гражданская война" (в украинском переводе - "Первый мститель: Противостояние") и лента братьев Коэнов "Аве Цезарь!", Вместе собрали в прокате 1,2 млрд долларов.
Партнеры С.Йоханссон по фильму "Марвел" Крис Эванс и Роберт Дауни-младший разделяют второе место с 1,15 млрд долларов каждый.
В прошлом году этот список возглавлял Крис Прэтт, а в 2014 году - Дженнифер Лоуренс.
Ежегодный список Forbes составляется на основе данных по сборам мирового кинопроката по версии сайта Box Office Mojo.
При составлении списка не учитываются финансовые показатели в прокате анимационных фильмов, где были использованы голоса известных актеров. "Наиболее кассовыми актерами" могут стать только исполнители главных ролей в фильмах.
В топ-пятерку артистов также вошли австралийская актриса Марго Робби, которая снялась в успешном, но разгромленном критиками комедийном боевике "Отряд самоубийц", который сорвал в прокате 749 млн долларов США, и Эми Адамс из "Прибытия" и "Бэтмена против Супермена".
Британская актриса Фелисити Джонс дебютировала в списке в основном благодаря новым "Звездным войнам", который вышел в прокат в этом месяце.