С.Йоханссон стала найкасовішою акторкою 2016 року
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Акторка Скарлетт Йоханссон стала найбільш касовою у світовому кінопрокаті 2016 року за версією Forbes, оскільки знялася в головних ролях у найкасовіших фільмах року, передає УНН.
У році, що минає, фільми з її участю, зокрема "Капітан Америка: Громадянська війна" (в українському перекладі - "Перший месник: Протистояння") і стрічка братів Коенів "Аве Цезарь!", разом зібрали у прокаті 1,2 млрд доларів.
Партнери С.Йоханссон по фільму "Марвел" Кріс Еванс і Роберт Дауні-молодший поділяють друге місце з 1,15 млрд доларів кожен.
У минулому році цей список очолював Кріс Претт, а в 2014 році - Дженніфер Лоуренс.
Щорічний список Forbes складається на основі даних щодо зборів світового кінопрокату за версією сайту Box Office Mojo.
Під час складання списку не враховуються фінансові показники в прокаті анімаційних фільмів, де були використані голоси відомих акторів. "Найбільш касовими акторами" можуть стати лише виконавці головних ролей у фільмах.
До топ-п'ятірки артистів також увійшли австралійська актриса Марго Роббі, яка знялася в успішному, але розгромленому критиками комедійному бойовику "Загін самогубців", що зібрав у прокаті 749 млн доларів США, і Емі Адамс з "Прибуття" та "Бетмена проти Супермена".
Британська актриса Фелісіті Джонс дебютувала у списку в основному завдяки новим "Зоряним війнам", що вийшов у прокат у цьому місяці.