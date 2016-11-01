С.Цеголко: зарплата Президента составляет 28 тыс. грн и перечисляется на благотворительность

"Согласно постановлению Кабинета министров от 20 апреля 2016 г. №304, размер должностного оклада Президента Украины составляет 28 тыс. гривен, других составляющих заработной платы (надбавок, премий) не установлено и никаких изменений не предвидится", - сообщил он.

Он также отметил, что заработная плата Петра Порошенко, начиная с 2014 года перечисляется на благотворительные цели.

Таким образом С.Цеголко отреагировал на заявление нардепа Юлии Тимошенко о зарплате Президента.

Отметим, сегодня, 1 ноября, на утреннем заседании парламента Ю.Тимошенко заявила, что правительство задним числом повысило зарплату себе и Президенту в 2-2,5 раза.

"Очевидно это сделано для отвлечения внимания от собственной "бедной" декларации", - написал С.Цеголко.