С.Цеголко: зарплата Президента становить 28 тис. грн і перераховується на благодійність
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Обсяг посадового окладу Президента України становить 28 тисяч гривень та з 2014 року перераховується на благодійні цілі. Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2016 року №304, розмір посадового окладу Президента України становить 28 тисяч гривень, інших складових заробітної плати (надбавок, премій) не встановлено і жодних змін не передбачається”, - повідомив він.
Він також зазначив, що заробітна плата Петра Порошенка починаючи з 2014 року перераховується на благодійні цілі.
Таким чином С.Цеголко відреагував на заяву нардепа Юлією Тимошенко щодо зарплати Президента.
Зазначимо, сьогодні, 1 листопада, на ранковому засіданні парламенту Ю.Тимошенко заявила, що уряд заднім числом підвищив зарплату собі і президенту у 2-2,5 рази.
“Очевидно це зроблено для відволікання уваги від власної „бідної“ декларації”, — написав С.Цеголко.