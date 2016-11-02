С.Стаховский потерпел поражение на старте теннисного турнира в Германии

В поединке первого круга наш соотечественник уступил хозяину турнира Яннику Ханфманну - 7:5, 4:6, 4:6.

В решающем сете украинец проигрывал 1:4, но сумел сравнять счет. Соперник получил два матчбола на подаче С.Стаховского в десятом гейме - украинец сделал счет "ровно", однако следующие два розыгрыша завершились в активе Я.Ханфманна.

Отмечается, что за двухчасовой поединок третья ракетка Украины выполнил 13 эйсов при 12 двойных ошибках, реализовав 2 брейкпоинта из 5.

Напомним, что в обновленном рейтинге АТР С.Стаховский поднялся на 5 ступенек - 123 место.

Как сообщал УНН, С.Стаховский стал победителем теннисного турнира в Китае.