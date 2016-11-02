С.Стаховський зазнав поразки на старті тенісного турніру в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Киянин Сергій Стаховський поступився в першому раунді змагань категорії челленджер "Bauer Watertechnology Cup 2016", що розпочався в Німеччині, передає УНН з посиланням на btu.org.ua.
У поєдинку першого кола наш співвітчизник поступився господарю турніру Янніку Ханфманну – 7:5, 4:6, 4:6.
У вирішальному сеті українець програвав 1:4, але зумів зрівняти рахунок. Суперник отримав два матчболи на подачі С.Стаховського в десятому геймі – українець зробив рахунок "рівно", проте наступні два розіграші завершилися в активі Я.Ханфманна.
Зазначається, що за двогодинний поєдинок третя ракетка України виконав 13 ейсів при 12 подвійних помилках, реалізувавши 2 брейкпоінти з 5.
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу АТР С.Стаховський піднявся на 5 сходинок – 123 місце.
Як повідомляв УНН, С.Стаховський став переможцем тенісного турніру у Китаї.