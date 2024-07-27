Сегодня, 27 июля, вступили в силу законы, предусматривающие отмену налога и пошлины на ввоз товаров, необходимых в производстве или ремонте машин механизированного разминирования, а также для оборудования для энергетики. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает УНН.

Детали

С 00:00 час. 27 июля, вступают в силу Законы Украины № 3853-IX и №3854-IX от 16.07.2024, которые предусматривают применение освобождения от уплаты таможенных платежей при ввозе отдельных видов товаров - говорится в сообщении.

Отмечается, что от уплаты пошлины и НДС освобождаются товары:

электрогенераторного оборудования;

оборудование для ветро- и солнечной генерации;

аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности).

Также от уплаты таможенных платежей при импорте освобождается оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам и/или ремонта машин механизированного разминирования.

Кроме того, освобождены от налогообложения тактические наушники специального военного назначения.

"Льготы распространяются на такое важное оборонное оборудование, как средства радиоэлектронной борьбы. Без уплаты таможенных платежей будут импортироваться в Украину для нужд обороны не только антидронные ружья, но и другие радиоэлектронные средства обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам. Отдельно обращаем внимание на том, что принятыми законодательными изменениями под льготный ввоз в Украину подпадают такие важные для населения товары как: электрогенераторы, инверторы, литий-ионные аккумуляторы и зарядные станции на их основе, а также солнечные панели для ремонта и/или замены от повреждений и расширения мощности действующих солнечных электростанций", - отмечают в таможне.

Напомним

16 июля Верховная Рада приняла в целом законопроекты №11258 и №11259, с правками, предусматривающими освобождение от пошлин и НДС на импорт оборудования для энергетики.

Вчера, 26 июля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, которые предусматривают отмену налога и пошлины на ввоз товаров, необходимых в производстве или ремонте машин механизированного разминирования, а также для оборудования для энергетики.