С 5 по 7 августа частично ограничат движение транспорта по Северному мосту. Ограничения будут действовать с 22:00 5 августа до 05:00 7 августа и связаны с выполнением текущего ремонта. Об этом сообщает КК ""Киевавтодор", передает УНН.

Детали

На Северном мосту через реку Днепр с 5 по 7 августа частично ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 22:00 5 августа до 05:00 7 августа и связаны с выполнением текущего ремонта. Движение транспорта будет частично ограничено второй и третьей полосами в направлении с левого на правый берег Днепра - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться по первой и четвертой полосам.

Напомним

В Киеве на проспекте Валерия Лобановского проводятся ремонтные работы, затрудняющие движение транспорта.