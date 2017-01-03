С.Рыженко: пострадавшие на Новый год бойцы АТО получили тяжелые ранения, один - в коме
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. У военнослужащих, которые на Новый год попали в больницу, очень тяжелые ранения, один находится в коме. Об этом на своей странице в Facebook написал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает УНН.
"В Новый год поступило трое бойцов из АТО. Двое - с крайне тяжелыми ранениями. Все ужасы войны на лицо. Ранения головного мозга, легких, живота, конечностей. Один - в коме", - сообщил С.Рыженко.
Также он добавил, что один из бойцов, Богдан, 1988 г.р., придя в себя, написал: "Забыл вкус шампанского. Война не стоит такой боли".
Напомним, 2 января в Днепр военным вертолетом доставили трех раненых военнослужащих.