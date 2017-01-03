С.Риженко: постраждалі на Новий рік бійці АТО отримали важкі поранення, один - у комі

"У Новий рік надійшло троє бійців з АТО. Двоє - з вкрай важкими пораненнями. Всі жахи війни на обличчя. Поранення головного мозку, легенів, живота, кінцівок. Один - в комі", - повідомив С.Риженко.

Також він додав, що один з бійців, Богдан, 1988 р.н., прийшовши до тями, написав: "Забув смак шампанського. Війна не варта такого болю".

Нагадаємо, 2 січня до Дніпра військовим вертольотом доставили трьох поранених військовослужбовців.