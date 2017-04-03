С.Ребров не определился с продлением контракта с "Динамо"

"Пока никакой конкретики нет. Как мы договорились, так все и идет. Будем обсуждать этот вопрос с президентом уже после окончания чемпионата. Возможно, от этого страдает системность, но поверьте, в моей работе, в моей системе подготовки ничего не изменилось. От себя самого я всегда буду требовать максимума, независимо от того, когда у меня заканчивается контракт с клубом", - отметил украинский наставник.

Кроме того, С.Ребров отметил, что отношение тренера к команде не изменится при любом решении по окончании сезона.

Напомним, что в последней встрече чемпионата Украины "Динамо" на выезде разгромило "Александрию" 4:1.