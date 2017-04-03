С.Ребров не визначився із продовженням контракту з "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Наставник київського "Динамо" Сергій Ребров прокоментував своє майбутнє в столичному клубі, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
"Поки ніякої конкретики немає. Як ми домовилися, так все і йде. Будемо обговорювати це питання з президентом вже після закінчення чемпіонату. Можливо, від цього страждає системність, але повірте, в моїй роботі, в моїй системі підготовки нічого не змінилося. Від себе самого я завжди буду вимагати максимуму, незалежно від того, коли у мене закінчується контракт із клубом", - зазначив український наставник.
Крім того, С.Ребров відзначив, що ставлення тренера до команди не зміниться при будь-якому рішенні після закінчення сезону.
Нагадаємо, що в останній зустрічі чемпіонату України "Динамо" на виїзді розгромило "Олександрію" 4:1.