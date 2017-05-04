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С.Ребров разрешил футболисту А.Цурикову сыграть против "Динамо"

Киев • УНН

 • 13716 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров разрешил Андрею Цурикову, который на правах аренды выступает за "Александрию", сыграть против киевлян в матче 28-го тура УПЛ. Об этом сообщает пресс-служба "Александрии", передает УНН.

С.Ребров разрешил футболисту А.Цурикову сыграть против "Динамо"

"В последнем матче с "Шахтером" у нас пополнился лазарет. К сожалению, получил травму Василий Грицук, не сможет принять участие в матче с киевским "Динамо". Также серьезного повреждения получил Антон Шендрик, который выбыл на долгий срок", - сообщил главный тренер "Александрии" Владимир Шаран.

Также он заявил о разговоре с наставником "Динамо" Сергеем Ребровым, который пошел на встречу "Александрии" и позволил сыграть защитнику/полузащитнику Андрею Цурикову, права на которого принадлежат именно "бело-синим".

"Сегодня у меня состоялся разговор с главным тренером киевского "Динамо" Сергеем Ребровым. Коуч столичной команды позволил принять участие арендованном Андрею Цурикову в матче против киевлян. Сергей Станиславович вошел в наше положение, учитывая наши кадровые потери, в частности в линии защиты, даже несмотря на то, что это противоречит клубной политике "динамовцев" на участие в матче против них арендованных игроков. Он с пониманием отнесся к нашей ситуации, поэтому и позволил Андрею принять участие в ближайшей встрече. Поэтому я хочу искренне поблагодарить и президенту киевского "Динамо" Игорь Михайлович Суркису, руководству клуба и тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым за то, что с пониманием отнеслись к нашей ситуации", - подытожил В.Шаран.

Заметим, что "Александрия" вместе с "Черноморцем" имеют по 37 очков, занимают 4, 5 места в УПЛ и ведут борьбу с "Олимпиком" и одесситами за попадание в квалификационного турнира в Лигу Европы на следующий сезон.

Напомним, дубль А.Ярмоленка помог "Динамо" разгромить "Черноморец".

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