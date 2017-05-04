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С.Ребров дозволив футболісту А.Цурікову зіграти проти "Динамо"

Київ • УНН

 • 13716 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров дозволив Андрію Цурікову, який на правах оренди виступає за "Олександрію", зіграти проти киян у матчі 28-го туру УПЛ. Про це інформує прес-служба "Олександрії", передає УНН.

С.Ребров дозволив футболісту А.Цурікову зіграти проти "Динамо"

"В останньому матчі з "Шахтарем" у нас поповнився лазарет. На жаль, зазнав травми Василь Грицук, який не зможе прийняти участь в матчі з київським "Динамо". Також серйозного ушкодження зазнав Антон Шендрік, який вибув на довгий термін", - повідомив головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран.

Також він заявив про розмову із наставником "Динамо" Сергієм Ребровим, котрий пішов на зустріч "Олександрії" та дозволив зіграти захиснику/півзахиснику Андрію Цурікову, права на якого належать саме "біло-синім".

"Сьогодні в мене відбулася розмова з головним тренером київського "Динамо" Сергієм Ребровим. Коуч столичної команди дозволив прийняти участь орендованому Андрію Цурікову в матчі проти киян. Сергій Станіславович увійшов в наше положення, зважаючи на наші кадрові втрати, зокрема в лінії захисту, навіть, попри те, що це суперечить клубній політиці "динамівців" щодо участі в матчі проти них орендованих гравців. Він з розумінням поставився до нашої ситуації, тому і дозволив Андрію прийняти участь у найближчій зустрічі. Тому я хочу щиро подякувати президенту київського "Динамо" Ігорю Михайловичу Суркісу, керівництву клубу та тренерському штабу на чолі з Сергієм Ребровим за те, що з розумінням віднеслися до нашої ситуації", - підсумував В.Шаран.

Зауважимо, що "Олександрія" разом із "Чорноморцем" мають по 37 очок, посідають 4, 5 місця в УПЛ і ведуть боротьбу із "Олімпіком" та одеситами за потрапляння до кваліфікаційного турніру в Лігу Європи на наступний сезон.

Нагадаємо, дубль А.Ярмоленка допоміг "Динамо" розгромити "Чорноморець".

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