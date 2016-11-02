С.Ребров "Динамо" выглядело достойно в матче с "Бенфикой"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По окончанию матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" - "Динамо" (1:0) наставник киевлян Сергей Ребров заявил о достойном футболе в исполнении своей команды, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
"Конечно, я не доволен результатом. Как и ребята, они просто "убитыми" сейчас в раздевалке сидят. Они отдали все силы, старались атаковать. Мы играли против очень сильного соперника, который в каждое межсезонье продает много игроков и также пополняется новыми. Думаю, мы выглядели достойно на фоне такого соперника и могли набрать в Лиссабоне очки", - подчеркнул украинский специалист.
Кроме того, С.Ребров прокомментировал игру молодых футболистов "Динамо".
"Поверьте, игрокам, которые в первый раз выходят на таком уровне, не просто, они не показывают свой максимум. Я уверен, у всех вышедших сегодня игроков есть потенциал, и это хорошо. Они получают необходимую практику. А других футболистов у нас нет, я надеюсь на молодежь, так же как и на всех других ребят", - добавил тренер.
Напомним, после двух поражений от "Бенфики", у киевлян остались только теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.