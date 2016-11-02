С.Ребров "Динамо" выглядело достойно в матче с "Бенфикой"

"Конечно, я не доволен результатом. Как и ребята, они просто "убитыми" сейчас в раздевалке сидят. Они отдали все силы, старались атаковать. Мы играли против очень сильного соперника, который в каждое межсезонье продает много игроков и также пополняется новыми. Думаю, мы выглядели достойно на фоне такого соперника и могли набрать в Лиссабоне очки", - подчеркнул украинский специалист.

Кроме того, С.Ребров прокомментировал игру молодых футболистов "Динамо".

"Поверьте, игрокам, которые в первый раз выходят на таком уровне, не просто, они не показывают свой максимум. Я уверен, у всех вышедших сегодня игроков есть потенциал, и это хорошо. Они получают необходимую практику. А других футболистов у нас нет, я надеюсь на молодежь, так же как и на всех других ребят", - добавил тренер.

Напомним, после двух поражений от "Бенфики", у киевлян остались только теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.