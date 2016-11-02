С.Ребров: "Динамо" виглядало гідно у матчі з "Бенфікою"

“Звичайно, я не задоволений результатом. Як і хлопці, вони просто „убитими“ в зараз роздягальні сидять. Вони віддали всі сили, намагалися атакувати. Ми грали проти дуже сильного суперника, який в кожне міжсезоння продає багато гравців, і також поповнюється новими. Думаю, ми виглядали гідно на тлі такого суперника і могли набрати в Лісабоні очки”, — наголосив український фахівець.

Крім того, С.Ребров прокоментував гру молодих футболістів “Динамо”.

“Повірте, гравцям, які в перший раз виходять на такому рівні, непросто, вони не показують свій максимум. Я впевнений, у всіх вийшовших сьогодні гравців є потенціал, і це добре. Вони отримують необхідну практику. А інших футболістів у нас немає, я сподіваюся на молодь, так само як і на всіх інших хлопців”, — додав тренер.

Нагадаємо, після двох поразок від “Бенфіки”, у киян залишились лише теоретичні шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів або Ліги Європи.