С.Полторак отправил комиссию в Чугуев, чтобы проверить бытовые условия военных

"Принял решение отправить специальную комиссию во Чугуевский полигон, где сейчас размещен личный состав 54 бригады, для проверки фактов ненадлежащих бытовых условий, в которых проживают бойцы. Дал указание ответственным должностным лицам в кратчайшие сроки устранить все недостатки", - сообщил С.Полторак.

Кроме этого, по его словам, будет проведено служебное расследование по данным фактам, а всех должностных лиц, чьи действия привели к халатности, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщал УНН, прокуратура начала проверку условий размещения военных на Сумщине .