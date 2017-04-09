С.Полторак отправил комиссию в Чугуев, чтобы проверить бытовые условия военных
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак принял решение отправить специальную комиссию во Чугуевский полигон, где размещен личный состав 54-й бригады, чтобы проверить факты ненадлежащих бытовых условий, в которых проживают бойцы. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Принял решение отправить специальную комиссию во Чугуевский полигон, где сейчас размещен личный состав 54 бригады, для проверки фактов ненадлежащих бытовых условий, в которых проживают бойцы. Дал указание ответственным должностным лицам в кратчайшие сроки устранить все недостатки", - сообщил С.Полторак.
Кроме этого, по его словам, будет проведено служебное расследование по данным фактам, а всех должностных лиц, чьи действия привели к халатности, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Как сообщал УНН, прокуратура начала проверку условий размещения военных на Сумщине .