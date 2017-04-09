С.Полторак відправив комісію до Чугуєва, щоб перевірити побутові умови військових

“Прийняв рішення відправити спеціальну комісію на Чугуївський полігон, де наразі розміщено особовий склад 54 бригади, для перевірки фактів неналежних побутових умов, у яких проживають бійці. Дав вказівку відповідальним посадовим особам у найкоротші терміни усунути усі недоліки”, — повідомив С.Полторак.

Окрім цього, з його слів, буде проведено службове розслідування за даними фактами, а усіх посадових осіб, чиї дії призвели до недбальства, буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Як повідомляв УНН, прокуратура розпочала перевірку умов розміщення військових на Сумщині.