С.Полторак відправив комісію до Чугуєва, щоб перевірити побутові умови військових
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак прийняв рішення відправити спеціальну комісію на Чугуївський полігон, де зараз розміщений особовий склад 54-ї бригади, щоб перевірити факти неналежних побутових умов, в яких проживають бійці. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Прийняв рішення відправити спеціальну комісію на Чугуївський полігон, де наразі розміщено особовий склад 54 бригади, для перевірки фактів неналежних побутових умов, у яких проживають бійці. Дав вказівку відповідальним посадовим особам у найкоротші терміни усунути усі недоліки”, — повідомив С.Полторак.
Окрім цього, з його слів, буде проведено службове розслідування за даними фактами, а усіх посадових осіб, чиї дії призвели до недбальства, буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Як повідомляв УНН, прокуратура розпочала перевірку умов розміщення військових на Сумщині.