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С.Полторак: еще рано говорить об убытках от взрывов на складе боеприпасов в Харьковской области

С.Полторак: еще рано говорить об убытках от взрывов на складе боеприпасов в Харьковской области

Киев • УНН

 • 8282 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Пока невозможно оценить ущерб от взрывов на складе боеприпасов в Харьковской области. Об этом во время брифинга сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.

"О убытках, мы о них можем говорить только после ликвидации этого чрезвычайного происшествия. Я хотел бы сказать, что там изначально было достаточно сил и средств для того, чтобы своевременно влиять и сделать все возможное для того, чтобы не расширялся этот пожар" , - сказал он.

С.Полторак отметил, что на месте происшествия с первой минуты работало два танка и пожарная техника.

Напомним, в ночь на 23 марта мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.

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