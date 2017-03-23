С.Полторак: ще зарано говорити про збитки від вибухів на складі боєприпасів на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Поки неможливо оцінити збитки від вибухів на складі боєприпасів на Харківщині. Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент УНН.
"Щодо збитків, ми про них можемо казати тільки після ліквідації цієї надзвичайної події. Я хотів би сказати, що там з самого початку було достатньо сил і засобів для того, щоб своєчасно впливати і зробити все можливе для того, щоб не розширювалась та пожежа", - сказав він.
С.Полторак зазначив, що на місці події з першої хвилини працювало два танки та пожежна техніка.
Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".
Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.