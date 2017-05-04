С.Полторак вручил награды участникам ликвидации последствий пожара в Балаклее

"Сегодня, 4 мая, в рамках рабочей поездки генерал армии Украины Степан Полторак посетил Балаклею и вручил ведомственные награды участникам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.