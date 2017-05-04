С.Полторак нагородив відзнаками учасників ліквідації наслідків пожежі в Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак вручив відомчі відзнаки учасникам ліквідації наслідків пожежі в Балаклії, передє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Так, сьогодні, 4 травня, в рамках робочої поїздки генерал армії України Степан Полторак відвідав Балаклію та вручив відомчі відзнаки учасникам ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на 65-му арсеналі Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.