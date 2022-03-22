S&P Global Ratings из-за санкций ЕС аннулирует все рейтинги, которые присвоены российским компаниям
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Из-за введенных Евросоюзом санкций международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings аннулирует все присвоенные компаниям в россии рейтинги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз S&P Global Ratings.
Детали
Как отметили в агентстве, 9 марта они объявили о прекращении своей коммерческой деятельности в россии, а 15 марта ЕС принял решение о запрете предоставления кредитных рейтингов юридическим лицам, организациям и органам, учрежденным в рф.
"В свете этого S&P Global Ratings аннулирует все свои изданные рейтинги соответствующих эмитентов до 15 апреля 2022 года, крайнего срока, установленного ЕС", - говорится в документе.
Справка
S&P Global Ratings - подразделение S&P Global (NYSE: SPGI), который предоставляет важную информацию отдельным лицам, компаниям и правительствам для принятия уверенных экономических решений.
Напомним
США и Франция считают необходимым ужесточение санкций против россии.