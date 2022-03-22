S&P Global Ratings через санкції ЄС анулює всі рейтинги, які присвоєні російським компаніям
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Через введені Євросоюзом санкції Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings анулює всі присвоєні компаніям у росії рейтинги. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-реліз S&P Global Ratings.
Деталі
Як зазначили агентстві, 9 березня вони оголосили про припинення своєї комерційної діяльності в росії, а 15 березня ЄС ухвалив рішення про заборону надання кредитних рейтингів юридичним особам, організаціям або органам, заснованим в рф.
"У світлі цього S&P Global Ratings анулює всі свої видані рейтинги відповідних емітентів до 15 квітня 2022 року, крайнього терміну, встановленого ЄС", - йдеться в документі.
Довідка
S&P Global Ratings - підрозділ S&P Global (NYSE: SPGI), який надає важливу інформацію окремим особам, компаніям і урядам для прийняття впевнених економічних рішень.
Нагадаємо
США та Франція вважають необхідним посилення санкцій проти росії.