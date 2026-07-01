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С начала суток на фронте произошло 210 боевых столкновений, противник запустил 6,6 тыс. дронов-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

 • 1034 просмотра

Украинские силы отразили многочисленные атаки на разных направлениях. На Покровском направлении ликвидировано 22 оккупанта и уничтожен склад боеприпасов.

С начала суток на фронте произошло 210 боевых столкновений, противник запустил 6,6 тыс. дронов-камикадзе - Генштаб

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 210 боевых столкновений. Противник запустил 6,6 тыс. дронов-камикадзе и совершил более 2 тыс. обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес два ракетных удара (с применением двух ракет), 53 авиационных удара с применением 158 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 6667 дронов-камикадзе и совершил 2150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 41 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, шесть из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону Терновой, Чайковки, Шевяковки, Зарубинки, Хатнего и в районах Лимана, Старицы, Артильного.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.

Шесть попыток захватчиков продвинуться отбито на Лиманском направлении в районе Новоселовки и в сторону населенных пунктов Ставки, Озерное, Лиман. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 22 попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки. Одно боестолкновение в настоящее время еще продолжается.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в сторону Тихоновки, Николаевки и в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 17 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Новодмитровка, Константиновка, Ильиновка, Степановка и в сторону Райского.

23 атаки совершил противник на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Васильевка, Новониколаевка, Молодецкое, Удачное и в сторону населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Новогришино, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 22 оккупанта и 21 – ранено; уничтожен склад боеприпасов, склад ГСМ, четыре единицы автомобильной и три единицы специальной техники врага. Повреждено четыре единицы автомобильной техники противника, две единицы специальной техники, одна бронированная боевая машина, пункт управления БпЛА. Уничтожено или подавлено 286 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении противник четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Сичневое, Злагода.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 16 вражеских атак в районе Доброполья и в сторону населенных пунктов Горькое, Ровное, Криничное, Гуляйпольское и Чаривное. Еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Малые Щербаки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

РФ за сутки потеряла 1210 военных, почти 1900 дронов и 4 системы ПВО – Генштаб01.07.26, 06:56 • 3080 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине