РФ за сутки потеряла 1210 военных, почти 1900 дронов и 4 системы ПВО – Генштаб

Российская армия за минувшие сутки потеряла еще 1210 военнослужащих, в результате чего общие потери личного состава РФ с начала полномасштабного вторжения выросли примерно до 1 404 760 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным военных, в течение суток украинские защитники также уничтожили 4 средства противовоздушной обороны, 5 наземных робототехнических комплексов, 1891 беспилотник оперативно-тактического уровня, 395 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники.

Всего с начала полномасштабной войны Россия, по оценкам Генштаба, потеряла 12 067 танков, 24 851 боевую бронированную машину, 45 040 артиллерийских систем, 1901 реактивную систему залпового огня, 1459 средств ПВО, 436 самолетов, 353 вертолета, 383 067 оперативно-тактических БПЛА, 4797 крылатых ракет, 33 корабля и катера, две подводные лодки, 114 499 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 4369 единиц специальной техники и 1782 наземных робототехнических комплекса.

В Генштабе отметили, что приведенные данные уточняются.

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