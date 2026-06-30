Россия может начать наступление на Черниговщину - Сырский

Армия РФ рассматривает несколько вариантов наступления на севере Украины, в том числе из Брянской области на Черниговщину. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью в телемарафоне, передает УНН.

Детали

"Мы должны учитывать все, даже самые худшие варианты развития. Мы знаем, что Путин поставил задачу российскому Генеральному штабу просчитать различные варианты наступательной операции, в том числе с территории Беларуси, с целью захвата Киева, с целью захвата других территорий", — сказал Сырский.

Он отметил, что Генштаб РФ рассчитал несколько вариантов действий. Один из них — наступление с территории Беларуси. В то же время, по словам Сырского, он не считает, что руководство Беларуси согласится предоставить свою территорию, как это было в 2022 году, для наступления на север Украины.

"Наиболее вероятный вариант, и это подтверждается несколькими данными, — возможные наступательные действия на севере с территории России, из Брянской области... Не на Киев, а на Черниговскую область", — добавил Сырский.

По его словам, таким образом РФ будет пытаться проникнуть вглубь украинской территории, чтобы заставить перебросить украинских защитников с основных направлений.

Напомним

На границе с Беларусью в настоящее время не фиксируется наращивания такой группировки, которая бы фактически могла осуществить вторжение на территорию Украины. Однако, по данным разведки, давление со стороны России на Беларусь с требованием более масштабного участия в войне против Украины сохраняется.