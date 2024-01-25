С начала полномасштабного вторжения через пункты пропуска на границе с рф и белоруссией вернулось более 35 тысяч граждан Украины

С момента начала полномасштабного вторжения пункты пропуска на границе Украины с рф и беларусью закрыты, однако через эти пункты пропуска могут вернуться в Украину граждане Украины с временно оккупированных территорий. Сейчас количество тех, кто въехал в Украину таким путем превышает 35 тысяч. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает УНН.

Если мы говорим о возвращении наших граждан через эти направления - через территорию россии и через территорию беларуси, то в целом уже вернулось более 35 тысяч наших граждан, которые были вынуждены выезжать на территорию рф с началом полномасштабного вторжения или же и сейчас вынуждены выбирать россию, как транзитную территорию, следуя с временно оккупированных территорий - рассказал Демченко.

Он отметил, что те, кто следует с временно оккупированных территорий в Украину, должны понимать, что им придется пройти проверку по ту сторону границы. Проверка предусмотрена и в Украине - граждане проверяются по всем направлениям, однако, как добавил Демченко, ни один гражданин Украины по Конституции не может быть ограничен в праве въезда в свое государство.

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