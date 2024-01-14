Эстония не будет высылать из страны мужчин-украинцев мобилизационного возраста - Каллас

Эстония не будет высылать в Украину военнообязанных украинских мужчин. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью The Kyiv Independent, передает УНН.

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Она отметила, что обсуждала этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским. Однако, по словам Каллас, правительство Эстонии "точно этого не будет делать".

Она добавила, что украинские мужчины, которые получили защиту по правилам Европейского Союза, законно находятся в Эстонии. По ее мнению украинская власть должна обратиться к ним, чтобы такие люди добровольно вернулись в Украину.

Президент Зеленский описал, что есть люди, которые находятся на поле боя, и есть люди, которые платят налоги Украине, чтобы вы могли финансировать солдат, которые находятся на поле боя. Но есть также люди, которые находятся в других странах, например в Эстонии. Сейчас для нас они имеют право быть здесь, если они соблюдают правила, если они до нас дошли, то ЕС дает им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего со своей стороны, чтобы выдать этих людей. Украина должна обратиться к людям, которые здесь, и попросить их вернуться, чтобы помочь своей Родине сказала Каллас.

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