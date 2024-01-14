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Естонія не висилатиме чоловіків-українців мобілізаційного віку – Каллас

Естонія не висилатиме чоловіків-українців мобілізаційного віку – Каллас

Київ • УНН

 • 82092 перегляди

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас запевняє, що українських чоловіків призовного віку не висилатимуть, і закликає до добровільного повернення.

Естонія не висилатиме в Україну військовозобов'язаних українських чоловіків. Про це заявила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас в інтерв'ю The Kyiv Independent, передає УНН.

Деталі

Вона зазначила, що обговорювала це питання з президентом Володимиром Зеленським. Однак, за словами Каллас, уряд Естонії "точно цього не робитиме".

Вона додала, що українські чоловіки, які отримали захист за правилами Європейського Союзу, законно перебувають в Естонії. На її думку українська влада має звернутися до них, щоб такі люди добровільно повернулися в Україну.

Президент Зеленський описав, що є люди, які перебувають на полі бою, і є люди, які платять податки Україні, щоб ви могли фінансувати солдатів, які перебувають на полі бою. Але є також люди, які перебувають в інших країнах, наприклад в Естонії. Зараз для нас вони мають право бути тут, якщо вони дотримуються правил, якщо вони до нас дійшли, то ЄС дає їм тимчасовий захист. Тому ми точно не будемо робити нічого зі свого боку, щоб видати цих людей. Україна має звернутися до людей, які тут, і попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй Батьківщині

сказала Каллас.

Є питання до чоловіків, які незаконно виїхали з України - Зеленський відреагував на ідею призову українців за кордоном11.01.24, 14:36 • 22009 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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