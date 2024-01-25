З початку повномасштабного вторгнення через пункти пропуску на кордоні з рф та білоруссю повернулося понад 35 тисяч громадян України

З моменту початку повномасштабного вторгнення пункти пропуску на кордоні України з рф та білоруссю зачинені, однак через ці пункти пропуску можуть повернутися в Україну громадяни України з тимчасово окупованих територій. Наразі кількість тих, хто в’їхав в Україну таким шляхом перевищує 35 тисяч. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає УНН.

Якщо ми говоримо про повернення наших громадян через ці напрямки – через територію росії та через територію білорусі, то загалом вже повернулося більше 35 тисяч наших громадян, які були вимушені виїздити на територію рф з початком повномасштабного вторгнення або ж і зараз вимушені обирати росію, як транзитну територію, слідуючи з тимчасово окупованих територій - розповів Демченко.

Він зауважив, що ті, хто слідує з тимчасово окупованих територій до України, повинні розуміти, що їм доведеться пройти перевірку по той бік кордону. Перевірка передбачена і в Україні – громадяни перевіряються за усіма напрямками, однак, як додав Демченко, жоден громадянин України за Конституцією не може бути обмежений у праві в’їзду до своєї держави.

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