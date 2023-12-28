С начала эпидсезона от гриппа в Украине умерли четыре человека

С начала нынешнего эпидемического сезона, с октября, в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1,7 млн человек, 56% - дети. С начала эпидсезона зарегистрировано четыре летальных случая вследствие гриппа, пишет УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья и Минздрава.

Детали

Со 2 октября по 24 декабря 2023 года ОРВИ переболело 1,7 млн человек (4,9%), что на 33% больше аналогичного периода сезона 2022-2023 годов. Удельный вес детей среди заболевших лиц составляет 56,1%.

За неделю с 18 по 24 декабря в стране зарегистрировано 152 073 случая заболевания, из них 85 023 - среди детей в возрасте до 17 лет. В больницы госпитализированы 4 684 украинца, 2 303 из которых - дети до 17 лет.

Зарегистрировано 8 709 новых случаев COVID-19. В двух областях - Винницкой и Кировоградской - обнаружили три случая нового субварианта коронавируса "Pirola". 1 870 пациентов нуждались в специальной медицинской помощи в больнице. В частности, 6 детей - в отделении реанимации и интенсивной терапии.

В 10 регионах Украины циркулируют вирусы гриппа А и В. От осложнений болезни в Ивано-Франковской области умерли два человека. В обоих случаях пациенты не были вакцинированы против гриппа и COVID-19. Первые две смерти в области от осложнений гриппа зарегистрировали две недели назад.

Таким образом, с начала эпидсезона зарегистрировано 4 летальных случая вследствие гриппа.

В Украине в декабре выявили три случая Pirola, всего циркулирует 17 COVID-штаммов - Минздрав