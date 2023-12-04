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С начала большой войны ГБР открыло почти 2000 дел против предателей и коллаборационистов

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 10:43  •  15243 просмотра

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Государственное бюро расследований (ГБР) начало почти 2 000 уголовных производств за преступления против национальной безопасности Украины с момента полномасштабного российского вторжения. Суды уже приговорили некоторых злоумышленников к лишению свободы, а 647 обвинительных актов были направлены в суд.

Почти 2 тысячи уголовных производств по преступлениям против Нацбезопасности возбудило ГБР с начала полномасштабного российского вторжения. Об этом пишет УНН со ссылкой на ссылкой на Государственное бюро расследований.

Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению государственных изменников и коллаборационистов. В рамках уголовных производств собираются доказательства и показания свидетелей, обрабатываются другие материалы. Материалы будут использованы для привлечения к ответственности лиц, которые предали Украину во время во время войны

- говорится в сообщении.

Детали

По некоторым уголовным производствам суды уже назначили реальные сроки заключения задержанным перебежчикам.

Всего с начала полномасштабного вторжения, ГБР завершило и продолжает расследование 1942 уголовных производств по преступлениям против Национальной безопасности Украины.

Среди них:

▪️ 1 501 уголовное производство по факту государственной измены (ст. 111 УКУ),

▪️ 348 уголовных производств по факту коллаборационистской деятельности (ст. 111-1 УКУ),

▪️ 29 уголовных производств - в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ) и другие.

В настоящее время, по результатам проведения досудебных расследований:

▪️ 922 лицам сообщено о подозрении,

▪️ 492 человека объявлены в розыск,

▪️ 1142 человека проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности,

▪️ 647 обвинительных актов направлено в суд.

Дополнительно

ГБР отмечает, что преступления против Нацбезопасности не имеют срока давности.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
З початку великої війни ДБР відкрило майже 2000 справ проти зрадників і колаборантів
Since the beginning of the great war, the SBI has opened almost 2000 cases against traitors and collaborators
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С начала большой войны ГБР открыло почти 2000 дел против предателей и коллаборационистов

Государственное бюро расследований (ГБР) начало почти 2 000 уголовных производств за преступления против национальной безопасности Украины с момента полномасштабного российского вторжения. Суды уже приговорили некоторых злоумышленников к лишению свободы, а 647 обвинительных актов были направлены в суд.

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