С начала большой войны ГБР открыло почти 2000 дел против предателей и коллаборационистов
Киев • УНН
Государственное бюро расследований (ГБР) начало почти 2 000 уголовных производств за преступления против национальной безопасности Украины с момента полномасштабного российского вторжения. Суды уже приговорили некоторых злоумышленников к лишению свободы, а 647 обвинительных актов были направлены в суд.
Почти 2 тысячи уголовных производств по преступлениям против Нацбезопасности возбудило ГБР с начала полномасштабного российского вторжения. Об этом пишет УНН со ссылкой на ссылкой на Государственное бюро расследований.
Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению государственных изменников и коллаборационистов. В рамках уголовных производств собираются доказательства и показания свидетелей, обрабатываются другие материалы. Материалы будут использованы для привлечения к ответственности лиц, которые предали Украину во время во время войны
Детали
По некоторым уголовным производствам суды уже назначили реальные сроки заключения задержанным перебежчикам.
Всего с начала полномасштабного вторжения, ГБР завершило и продолжает расследование 1942 уголовных производств по преступлениям против Национальной безопасности Украины.
Среди них:
▪️ 1 501 уголовное производство по факту государственной измены (ст. 111 УКУ),
▪️ 348 уголовных производств по факту коллаборационистской деятельности (ст. 111-1 УКУ),
▪️ 29 уголовных производств - в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ) и другие.
В настоящее время, по результатам проведения досудебных расследований:
▪️ 922 лицам сообщено о подозрении,
▪️ 492 человека объявлены в розыск,
▪️ 1142 человека проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности,
▪️ 647 обвинительных актов направлено в суд.
Дополнительно
ГБР отмечает, что преступления против Нацбезопасности не имеют срока давности.
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С начала большой войны ГБР открыло почти 2000 дел против предателей и коллаборационистов
Государственное бюро расследований (ГБР) начало почти 2 000 уголовных производств за преступления против национальной безопасности Украины с момента полномасштабного российского вторжения. Суды уже приговорили некоторых злоумышленников к лишению свободы, а 647 обвинительных актов были направлены в суд.
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