С начала большой войны ГБР открыло почти 2000 дел против предателей и коллаборационистов

Почти 2 тысячи уголовных производств по преступлениям против Нацбезопасности возбудило ГБР с начала полномасштабного российского вторжения. Об этом пишет УНН со ссылкой на ссылкой на Государственное бюро расследований.

Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению государственных изменников и коллаборационистов. В рамках уголовных производств собираются доказательства и показания свидетелей, обрабатываются другие материалы. Материалы будут использованы для привлечения к ответственности лиц, которые предали Украину во время во время войны - говорится в сообщении.

Детали

По некоторым уголовным производствам суды уже назначили реальные сроки заключения задержанным перебежчикам.

Всего с начала полномасштабного вторжения, ГБР завершило и продолжает расследование 1942 уголовных производств по преступлениям против Национальной безопасности Украины.

Среди них:

▪️ 1 501 уголовное производство по факту государственной измены (ст. 111 УКУ),

▪️ 348 уголовных производств по факту коллаборационистской деятельности (ст. 111-1 УКУ),

▪️ 29 уголовных производств - в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ) и другие.

В настоящее время, по результатам проведения досудебных расследований:

▪️ 922 лицам сообщено о подозрении,

▪️ 492 человека объявлены в розыск,

▪️ 1142 человека проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности,

▪️ 647 обвинительных актов направлено в суд.

Дополнительно

ГБР отмечает, что преступления против Нацбезопасности не имеют срока давности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело о госизмене Деркача передали в суд