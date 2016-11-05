С.Горбатюк прокомментировал результаты расследования дела Е.Лукаш

"Да, действительно было решение апелляционного суда ... Но стоит отметить, что в данном случае имело место информирование о проверке бывшего министра по одному эпизоду, в частности это касается выделения 8,5млн. грн на финансирование оправдания, скажем, незаконного содержания Тимошенко в Европейском суде, которое рассматривалось. И эти события происходили во времена Лавриновича, кстати, расследование по этому поводу закончено и дело передали в суд, но после этого пришла министр юстиции Лукаш, и в течение 2013 бюджетного года у нее были все основания обнаружить незаконность, чего сделано не было. Поэтому она проверялась ", - пояснил он.

По его словам, о подозрении ей в этом деле не сообщалось.

"Но следствие закончено по Лавриновичу, и соответственно европейские организации оповещены по этому поводу. Но относительно Лукаш, по результатам расследования сообщено о подозрении в незаконном завладении совместно с другими представителями Минюста 2,5 млн. средств, которые безосновательно и незаконно выделялись на так называемые доработки украинско-европейского законодательства. И именно эти доработки по выводам экспертиз не имели никакой научной ценности, это была просто компиляция интернет-материалов ... На данный момент экспертизы завершены, и я надеюсь, что следователем и прокурором в течение ближайших нескольких недель будет принято решение о завершении производства ", - добавил он.

Как сообщал УНН, бывший министр юстиции Елена Лукаш сообщила, что Апелляционный суд Киева удовлетворил ее жалобу на Генеральную прокуратуру Украины .