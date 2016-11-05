С.Горбатюк прокоментував результати розслідування справи О.Лукаш
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі "112 Україна" прокоментував результати розслідування справи екс-міністра юстиції Олени Лукаш, передає УНН.
"Так, дійсно було рішення апеляційного суду... Але варто відзначити, що в даному випадку мало місце інформування про перевірку колишнього міністра по одному епізоду, зокрема це стосується виділення 8,5 млн грн на фінансування виправдання, скажімо, незаконного тримання Тимошенко в Європейському суді, який розглядався. І ці події відбувалися в часи Лавриновича, до речі, розслідування з цього приводу закінчено і справу передали на суд, але після цього прийшла міністр юстиції Лукаш, і протягом 2013 бюджетного року у неї були всі підстави виявляти незаконність, чого зроблено не було. Тому вона перевірялася", - пояснив він.
За його словами, про підозру їй у тій справі не повідомлялося.
"Але слідство закінчено по Лавриновичу, і відповідно європейські організації повідомлені з цього приводу. Але щодо Лукаш, за результатами розслідування повідомлено про підозру у незаконному заволодінні спільно з іншими представниками Мін'юсту 2,5 млн коштів, які безпідставно і незаконно виділялися на так зване доопрацювання українсько-європейського законодавства. І саме це доопрацювання за висновками експертиз не мало ніякої наукової цінності, це була просто компіляція інтернет-матеріалів... На даний момент експертизи завершені, і я сподіваюся, що слідчим і прокурором протягом найближчих декількох тижнів буде прийнято рішення про завершення провадження", - додав він.
Як повідомляв УНН, колишній міністр юстиції Олена Лукаш повідомила, що Апеляційний суд Києва задовольнив її скаргу щодо Генеральної прокуратури України.