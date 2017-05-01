С.Гладырь стал бронзовым призером первой в истории баскетбольной ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Украинский форвард Сергей Гладырь стал бронзовым призером дебютного сезона Лиги чемпионов ФИБА, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
“Монако” С.Гладира пробился в Финал четырех и в полуфинале боролся против турецкого “Банвит”. Сопротивление турок “монегаскам” сломать не удалось — 74:83. Наш соотечественник отметился 8 очками при 3 передачах.
В матче за третье место Монако победил итальянскую “Венецию” — 91:77. Украинец по 17:11 минуты на паркете набрал 5 очков, 1 подбор и 1 передачу.
Отметим, что победителем Лиги чемпионов стал хозяин Финала четырех — испанский “Тенерифе”, который обыграл в решающей баталии “Банвит” (63:59).
Напомним, что в розыгрыше ЛЧ принимал участие один представитель от Украины действующий чемпион страны “Химик”. Южненцы не сумели преодолеть групповой этап соревнований.