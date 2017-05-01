С.Гладир став бронзовим призером першої в історії баскетбольної ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Український форвард Сергій Гладир став бронзовим призером дебютного сезону Ліги чемпіонів ФІБА, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
“Монако” С .Гладира пробився у Фінал чотирьох і у півфіналі змагався проти турецького “Банвіту”. Супротив турків “монегаскам” зламати не вдалося — 74:83. Наш співвітчизник відзначився 8 очками при 3 передачах.
У матчі за третє місце Монако перемогло італійську “Венецію” — 91:77. Українець за 17:11 хвилини на паркеті набрав 5 очок, 1 підбирання і 1 передачу.
Відзначимо, що переможцем Ліги чемпіонів став господар Фіналу чотирьох — іспанський “Тенеріфе”, котрий обіграв у вирішальній баталії “Банвіт” (63:59).
Нагадаємо, що у розіграші ЛЧ брав участь один представник від України чинний чемпіон країни “Хімік”. Южненці не зуміли подолати груповий етап змагань.