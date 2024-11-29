С декабря приложение "Армия+" станет доступным и для нацгвардейцев - Зеленский

В декабре ко всем сервисам "Армии+" должна присоединиться Национальная гвардия Украины. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"Министерство обороны Украины продолжает развивать наше приложение "Армия+", и уже в декабре ко всем сервисам "Армии+" должна присоединиться Национальная гвардия Украины. В частности, это касается переводов", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству обороны и Генеральному разработать возможность перевода военных через приложение "Армия+" на все силы обороны и безопасности, в частности на Национальную гвардию Украины и Пограничную службу.