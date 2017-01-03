С.Арбузов прогнозирует к чему может привести среднесрочный план действий нынешней власти

"В чем в Украине нет недостатка, так это в программах/планах действий властей. За три года после Майдана их наплодили около десятка – два крупных Меморандума с МВФ с относительно регулярными их обновлениями, президентская стратегия реформ "Украина-2020" с множеством секторальных программ, две программы правительства Яценюка, теперь уже и две программы Гройсмана. Только результатов от них маловато, все больше последствия… Безработица удерживается на исторически высоких уровнях (9-10% среди трудоспособного населения), реальная заработная плата никак не выберется на тренд роста (опять два месяца подряд фиксируется ее падение в общей сложности на 3,7%), социальные стандарты остаются на крайне низких уровнях и многое другое", - написал С.Арбузов.

По его словам, в целом, все программы постмайданного периода приводят только к стремительному обнищанию населения. В частности, среднесрочный план В.Гройсмана только усилит существующие проблемы украинского общества.

"На мой взгляд, вновь представленный среднесрочный план Гройсмана лишь усугубит существующие проблемы. Обилие представленных приоритетов маскируют по сути одну задачу правительства – сэкономить на людях побольше денег. И сколько бы пафоса премьер не использовал, именно эту задачу решает очередной его документ. Социальная сфера, по мнению властей, съедает слишком много ресурсов. Вот и удумали они лишить будущих стариков пенсий, сократить медицинские и учебные учреждения, сэкономить на стипендиях.

Один пример. Премьер-министр часто подчеркивает, что дефицит Пенсионного фонда превышает 150 млрд грн и нужно это исправлять. Как будут исправлять, расшифровал Министр социальной политики. По его словам, "сам факт наличия пенсионного возраста не является основанием для назначения пенсии. Пенсию нужно заработать". Цинично. Минсоцполитики уже подсчитало, в Украине до 2025 года только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту. И все это в правительственном плане теперь называется – развитие человеческого потенциала.

Не лучше обстоят дела и с разделом, посвященном экономическому росту - он весь состоит из приевшихся лозунгов, между которыми, видимо для смеха, вставили раздел об обеспечении безопасности и качества украинских пищевых продуктов. Из новенького – твердое обещание провести земельную реформу – в их понимании это банально продать украинскую землю.

В целом среднесрочный план премьера производит весьма удручающее впечатление. Утешает, что из-за своей асоциальности, он вряд ли он будет реализован в полной мере в год, когда выборы не за горами", - резюмировал С.Арбузов.