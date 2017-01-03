С.Арбузов спрогнозував до чого може призвести середньостроковий план дій нинішньої влади

“Чого в Україні не бракує, так це програм та планів дій влади. За три роки після Майдану їх наплодили близько десятка — два великих Меморандуми з МВФ з відносно регулярними їх оновленнями, президентська стратегія реформ „Україна-2020“ з безліччю секторальних програм, дві програми уряду А.Яценюка, тепер уже і дві програми В.Гройсмана. Тільки результатів від них замало, все більше наслідки ... Безробіття утримується на історично високих рівнях (9-10% серед працездатного населення), реальна заробітна плата ніяк не вибереться на тренд зростання (знову два місяці поспіль фіксується її падіння в цілому на 3,7 %), соціальні стандарти залишаються на вкрай низьких рівнях і багато іншого”, — написав С.Арбузов.

За його словами, в цілому, всі програми постмайданного періоду призводять тільки до стрімкого зубожіння населення. Зокрема, середньостроковий план В.Гройсмана лише посилить існуючі проблеми українського суспільства.

“На мій погляд, представлений середньостроковий план В.Гройсмана лише посилить існуючі проблеми. Велика кількість представлених пріоритетів маскують, по суті, одне завдання уряду — заощадити на людях побільше грошей. І скільки б пафосу прем’єр не використовував, саме це завдання вирішує черговий його документ. Соціальна сфера, на думку влади, з’їдає дуже багато ресурсів. Ось і придумали вони позбавити майбутніх строків пенсій, скоротити медичні та навчальні заклади, заощадити на стипендіях.

Один приклад. Прем’єр-міністр часто підкреслює, що дефіцит Пенсійного фонду перевищує 150 млрд. грн і потрібно це виправляти. Як будуть виправляти, розшифрував Міністр соціальної політики. За його словами, „сам факт наявності пенсійного віку не є підставою для призначення пенсії. Пенсію потрібно заробити “. Цинічно. Мінсоцполітики вже підрахувало, в Україні до 2025 року тільки 8% чоловіків і 10% жінок будуть отримувати пенсії за віком І все це в урядовому плані тепер називається — розвиток людського потенціалу.

Не краще йдуть справи і з розділом, присвяченій економічному зростанню — він весь складається з приївшихся гасел, між якими, мабуть для сміху, вставили розділ про забезпечення безпеки та якості українських харчових продуктів. З новенького — тверду обіцянку провести земельну реформу — в їхньому розумінні це банально продати українську землю.

В цілому середньостроковий план прем’єра справляє дуже гнітюче враження. Втішає, що через свою асоціальність, він навряд чи він буде реалізований в повній мірі в рік, коли вибори не за горами”, — резюмував С.Арбузов.