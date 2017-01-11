С.Арбузов не намерен участвовать в работе "правительства в изгнании"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов не получал предложения участвовать в работе "правительства в изгнании", о возможном формировании которого заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, сообщает УНН со ссылкой на Facebook политика.
"Нет, я не получал такого предложения. И считаю, что вопрос этот очень не простой. Нынешняя власть, как бы кто к ней не относился, признана всем миром, в том числе и Россией. Поэтому, думаю, оппозиционным политикам правильнее было бы не пытаться создать некую комфортную реальность далеко от дома, а добиваться возможности вернуться в страну и там вести политическую деятельность", - сказал он.
Вместе с тем, С.Арбузов посоветовал властям Украины серьезно отнестись к тому, что происходит.
"Запрос на альтернативную программу развития Украины, желание исправить ситуацию, в стране ощущаются все сильнее - очень много уже поняли, что к власти пришли случайные люди. И то, что через три года вообще возник вопрос создания "правительства в изгнании", - еще одно подтверждение этому", - резюмировал экс-первый вице-премьер.