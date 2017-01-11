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С.Арбузов не має наміру брати участі в роботі "уряду у вигнанні"

С.Арбузов не має наміру брати участі в роботі "уряду у вигнанні"

Київ • УНН

 • 8568 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов не отримував пропозиції брати участь у роботі "уряду у вигнанні", про можливе формування якого заявив екс-прем'єр України Микола Азаров, повідомляє УНН з посиланням на Facebook політика.

“Ні, я не отримував такої пропозиції. І вважаю, що питання це дуже не просте. Нинішня влада, як би хто до неї не ставився, визнана всім світом, в тому числі і Росією. Тому, гадаю, опозиційним політикам правильніше було б не намагатися створити якусь комфортну реальність далеко від будинку, а домагатися можливості повернутися в країну і там вести політичну діяльність”, — сказав він.

Разом з тим, С.Арбузов порадив владі України серйозно поставитися до того, що відбувається.

“Запит на альтернативну програму розвитку України, бажання виправити ситуацію, в країні відчуваються все сильніше — дуже багато вже зрозуміли, що при владі опинилися випадкові люди. І те, що через три роки взагалі виникло питання створення "уряду у вигнанні“, — ще одне підтвердження цьому ”, - резюмував екс-перший віце-прем’єр.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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