С апреля изменится стоимость оформления загранпаспортов

С начала апреля 2024 года в Украине растет стоимость оформления загранпаспорта. Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины, передает УНН.

Детали

С 1 апреля 2024 года ГП "Полиграфический комбинат "Украина" вводит изменения стоимости бланков паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Эти изменения приведут к увеличению общей стоимости оформления этого документа.

Стоимость бланков паспортов возрастет как для паспортов, которые изготавливаются в течение 7 рабочих дней, так и для тех, которые изготавливаются в течение 20 рабочих дней. Следовательно, стоимость паспорта для выезда за границу до 7 рабочих дней увеличится с 1496 грн до 1598 грн, с учетом увеличения стоимости бланка. По стоимости паспорта, который производится 20 дней, то сейчас она составляет 856 грн. Однако после изменений стоимость составит 958 грн, при этом стоимость административных услуг останется неизменной, но стоимость бланка возрастет до 606 грн.

Добавим

Граждане, которые уже оплатили административные услуги и подали заявления на оформление паспорта до 31 марта 2024 года, получат документы по старым ценам. Но те, кто заплатил за админуслуги до конца марта, но заявление на паспорт еще не подавали, смогут доплатить по новым тарифам на момент подачи заявления.

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